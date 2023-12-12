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Вышел новый трейлер продолжения аниме «Шаман Кинг» — премьера уже 9 января

Вышел новый трейлер продолжения аниме «Шаман Кинг» — премьера уже 9 января
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Создатели аниме-сериала «Шаман Кинг: Цветы» представили новый большой ролик, посвящённый предстоящему релизу своего нового проекта.

Шоу станет продолжением культового сериала «Шаман Кинг». В центре сюжета окажется молодой Хана Асакура, сын Анны Киомы и Йо Асакуры — действие нового сериала будет происходить через 10 лет после финала оригинала.

Видео доступно на YouTube-канале KING AMUSEMENT CREATIVE. Права на видео принадлежат Shueisha.

При этом некоторые знакомые персонажи вновь предстанут на экране: фанаты «Шамана» жду появления в кадре Амидамару, Рю и других героев. Первая серия выйдет 9 января 2024 года.

Оригинальный сериал «Шаман Кинг» вышел в Японии в 2001 году, а в 2004-м его начали показывать в России, где он обрёл культовый статус в аниме-сообществе. В 2021 году состоялся перезапуск проекта с новым сюжетом.

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