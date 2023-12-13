Умер актёр Андре Бауэр — звезда сериалов «Убойный отдел» и «Бруклин 9-9»

Издание Deadline сообщило, что в возрасте 61 года умер Андре Бауэр. Наибольшую известность он получил благодаря ролям капитана Рэймонда Холта в сериале «Бруклин 9-9» и детектива убойного отдела Фрэнка Пэмблтона в сериале «Убойный отдел».

Сообщается, что актёр ушёл из жизни из-за непродолжительной болезни. Какой именно, не уточняется.

Помимо сериалов «Убойный отдел» и «Бруклин 9-9», Бауэр также Бауэр снялся в фильмах «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера», «Посейдон», «Игрок», «Мгла», «Пассажиры» и многих других.

В 1998 году он получил премию «Эмми», а также две премии Ассоциации телевизионных критиков в 1997 и 1998 годах. Ещё Бауэра номинировали на «Золотой глобус», но победу в нём он так и не одержал.