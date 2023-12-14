На Netflix вышли финальные эпизоды сериала «Корона»

Сегодня на Netflix состоялась премьера финальных эпизодов шестого сезона сериала «Корона». На этом проект официально подошёл к концу.

Весь сериал посвящён правлению королевы Великобритании Елизаветы II в XXI веке. Роль королевы в шоу исполнили сразу несколько актрис: сначала это была Клэр Фой, затем Оливия Колман, а в финальных сезонах образ Елизаветы воплотила Имельда Стонтон

«Корона» стартовала в 2016 году, первые пять сезонов получили преимущественно положительные отзывы, а вот шестой приняли уже прохладнее. Критикам не понравилось, как создатели сериала рассказали о смерти принцессы Дианы

Трейлер финальных эпизодов шоу

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.