Deepfake-двойник Путина задал Путину вопрос о двойниках

Во время прямой линии Владимира Путина один из вопросов, касающийся искусственного интеллекта, был сформулирован с помощью сгенерированного видео. Deepfake-двойник президента России, которого назвали «Студент СПбГУ», «спросил» Путина: «Правда ли, что у вас много двойников?» Путин ответил: «Это мой первый двойник, кстати сказать».

Deepfake-двойник – справа Фото: Кадр из трансляции Прямой линии Путина 2023

14 декабря состоялась большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным. В последний раз такой формат общения с президентом РФ был в 2021 году. Нынешняя прямая линия станет 20-й и будет объединена с общением с представителями СМИ. Общее название программы – «Итоги года с Владимиром Путиным».

Что президент РФ думает о развитии ИИ: Путин — об опасности искусственного интеллекта: чем это закончится, никто не знает

Путин в том числе отреагировал на решение МОК допустить российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.