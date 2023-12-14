Путин — об опасности искусственного интеллекта: чем это закончится, никто не знает

Во время прямой линии 14 декабря Владимиру Путину был задан вопрос о развитии искусственного интеллекта.

«Надо ли бояться искусственный интеллект? Предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает, – невозможно. А значит, нужно это возглавить. Во всяком случае, нужно сделать всё, чтобы мы были одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится, никто не знает. Таковы реалии.

Да, можно говорить о возможных ограничениях и самоограничениях. Можно говорить, что нужно договариваться между лидерами. Чтобы не создать условия, которые приведут к опасностям для человечества.

Когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу и угрозы и ущерб нарастали, начали договариваться. Так же, наверное, будет и здесь. Когда лидеры направления осознают угрозы, начнётся общение. Но думать об этом нужно уже сегодня», – заявил Путин.

Отметим, что вопрос об опасностях ИИ задавал Deepfake-двойник самого Путина, которого назвали «Студент СПбГУ».