Адам Драйвер: новая трилогия «Звёздных войн» должна была закончиться иначе

Недавно Адам Драйвер, исполнивший роль Кайло Рена в новой трилогии «Звёздных войн», принял участие в новом выпуске The Rich Eisen Show. В ходе разговора с ведущим актёр признался, что сюжетная арка его персонажа должна была закончиться совсем по другому.

Видео доступно на YouTube-канале The Rich Eisen Show. Права на видео принадлежат The Rich Eisen Show.

Драйвер заявил, что изначально Кайло Рена не планировали переводить на Светлую сторону Силы. Герой напротив должен был трансформироваться в подобного Дарту Вейдеру злодея.

Дарт Вейдер начинал свой путь как преданный Тёмной стороне Силы персонаж, а к последнему фильму он стал уязвимым и слабым. С Кайло всё задумывалось наоборот. Изначально он должен был быть растерянным и уязвимым, а к концу третьего фильма стать преданным Тёмной стороне.

По словам Адама Драйвера, арку Кайло Рена направили в другое русло после того, как к работе над трилогией приступил режиссёр Райан Джонсон — он снял «Звёздные войны: Последние джедаи».