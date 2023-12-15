Стала известна причина смерти Андре Бауэра — звезды сериала «Бруклин 9-9»

Пару дней назад стало известно о смерти актёра Андре Бауэра, который ушёл из жизни на 62-м году жизни. Во время объявления причину смерти артиста не назвали, а теперь она стала известна.

Сообщается, что Бауэр боролся с раком лёгких, но в итоге болезнь не отступила. Об этом СМИ рассказал представитель актёра.

Наибольшую известность Бауэр получил благодаря ролям капитана Рэймонда Холта в сериале «Бруклин 9-9» и детектива убойного отдела Фрэнка Пэмблтона в сериале «Убойный отдел». Помимо сериалов «Убойный отдел» и «Бруклин 9-9», Бауэр также снялся в фильмах «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера», «Посейдон», «Игрок», «Мгла», «Пассажиры» и многих других.

В 1998 году актёр получил премию «Эмми», также у Бауэра есть две премии Ассоциации телевизионных критиков.