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Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой 2023 для ПК по версии IGN

Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой 2023 для ПК по версии IGN
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Издание IGN продолжает подводить итоги года. Пару дней назад издание рассказало о лучших хоррорах 2023 года, а теперь представило топ из лучших игр года для ПК.

Лидер вряд ли кого-то удивит — первое место в топе заняла Baldur's Gate 3. Именно тайтл Larian стал лучшей ПК-игрой года. Также в топе есть Diablo 4 и Alan Wake 2.

Лучшие игры 2023 года для ПК

  1. Baldur's Gate 3
  2. Alan Wake 2
  3. Diablo 4
  4. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Журналисты IGN отметили, что Baldur's Gate 3 оказалась в лидерах не случайно. По словам издания, не существует других CRPG, которые могли бы сравниться по масштабу с Baldur's Gate 3, когда дело доходит до сложных, хорошо прописанных персонажей, последствиями выбора и кинематографической детализацией.

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