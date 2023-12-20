Poco F5 станет первым глобальным смартфоном Xiaomi на системе HyperOS

Китайская компания Xiaomi объявила о выпуске HyperOS — своей новой оболочки для мобильных телефонов. Первым смартфоном на свежей ОС станет субфлагман Poco F5 — пользователи устройства уже начали получать патч с обновлением до HyperOS.

Интересно, что изначально Xiaomi планировала обновить свои гаджеты в первом квартале 2024 года, однако в итоге пальму первенства перехватила линейка Poco. В ближайшее время компания также обновит Xiaomi 13 и Redmi Note 12, а также планшет Xiaomi Pad 6.

В Xiaomi отметили, что процесс обновления до HyperOS пройдёт постепенно. Это значит, что не все обладатели Poco F5 получат патч мгновенно — он будет добираться до пользователей линейки гаджетов волнообразно. Судя по всему, это же коснётся следующих на очереди гаджетов компании.