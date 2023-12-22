Предзаказы «Смуты» стали доступны и в зарубежных странах

Студия Cyberia Nova в социальных сетях объявила, что теперь на «Смуту» можно оформить предзаказ не только в России и на территории СНГ, но и в зарубежных странах. Для покупки нужна учётная запись VK Play и карта российского банка.

По словам авторов, версия игры пока что только русскоязычная. Возможно, потом команда планирует добавить как минимум поддержку английского языка. Через пару часов после публикации команда заявила, что платежи проходят и с иностранных банковских карт, но полноценную работоспособность гарантировать пока что не могут.

Сюжет тайтла основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появится ряд героев из книги: Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.

Релиз «Смуты» состоится 26 февраля 2024 года.