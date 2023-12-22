Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Астрала» Джеймс Ван работает над экранизацией «Зова Ктулху» Говарда Лавкрафта

Режиссёр «Астрала» Джеймс Ван работает над экранизацией «Зова Ктулху» Говарда Лавкрафта
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр знаменитых хорроров «Астрал», «Заклятие» и недавнего «Аквамена 2» Джеймс Ван возвращается к работе над хоррорами. Постановщик в качестве продюсера работает над экранизацией рассказа «Зов Ктхулху» Говарда Лавкрафта, вышедшего в 1928 году.

Ван описывает адаптацию как проект своей мечты — над ним он трудится на протяжении последних пяти лет. Картина расскажет о Фрэнсисе Тёрстоне, который расследует смерть своего двоюродного деда. В процессе поисков он выясняет, что здесь замешаны древнее божество Ктхулху и его последователи. Каких-либо других деталей о ленте пока нет.

Помимо «Зову Ктулху», Джеймс Ван также работает над фантастическими фильмами GMO («ГМО») и Mass Extinction («Массовое вымирание»), а также совместно с Сэмом Рейми трудится над триллером The Burden («Бремя»).

Материалы по теме
Режиссёр «Астрала» и «Аквамена 2» Джеймс Ван готов вернуться к фильмам ужасов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android