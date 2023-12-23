Poco представила бюджетный смартфон M6 5G с большой батареей и 8 Гб оперативной памяти

Компания Poco представила бюджетный смартфон M6 5G. Цены на устройства будет начинаться от $ 114 (~ 10,5 тыс. рублей.).

Фото: Poco

Poco M6 5G имеет 6,74-дюймовый дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей (HD+), частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью в 600 нит. Также экран смартфона покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. На боковой стороне установлен дактилоскопический сканер отпечатков пальцев.

Устройство работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 6100+. Ещё девайс получил батарею ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 18 Вт.

Продажи Poco M6 5G стартуют 26 декабря. Смартфон будет доступен для покупки в двух цветах: Orion Blue (синий) и Galactic Black (чёрный).