В России начались продажи отечественных ноутбуков OSiO — цена от 40 тыс. рублей

В торговой сети «М.Видео» стартовали продажи российских ноутбуков марки OSiO. Всего представлено шесть моделей по цене от 40 999 до 50 999 рублей.

Сообщается, что все ноутбуки собираются в России — в особой экономической зоне «Иннополис» в Татарстане. Для покупки доступна только линейка OSiO FocusLine с диагональю 16,1 дюйма, остальные станут доступны позже.

Фото: М.Видео

Самая бюджетная модель работает на процессоре Intel Core i3 1125G4, имеет 8 гигабайт оперативной памяти DD4 и 256 ГБ — внутренней. Ноутбук поддерживает 5G и Bluetooth 4.2, корпус выполнен из алюминия и пластика.

По словам производителя, в ближайшем будущем планируется расширить ассортимент, включая устройства для геймеровх, а также домашние ПК и мониторы.