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Фильм «Феррари» стартовал в прокате России на уровне «Переводчика» Гая Ричи

По итогам первого уикенда фильм «Феррари» с Адамом Драйвером заработал в России 66,6 млн рублей. Лента Майкла Манна («Схватка») возглавила кинотеатральный прокат страны, опередив «Манюню: новогодние приключения» (52 млн рублей) и «Ёлки 10» (47 млн рублей).

Таким образом, фильм о знаменитом автоконструкторе стартовал в России на уровне «Переводчика» Гая Ричи (69,1 млн рублей) и «Жанны Дюбарри» с Джонни Деппом (66,9 млн рублей). Общие сборы картины на данный момент превышают 84 млн рублей.

События фильма «Феррари» разворачиваются в 1957 году, когда знаменитый автоконструктор Энцо Феррари пытается решить свои семейные проблемы и параллельно готовится к гонке Mille Miglia. Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер («Брачная история») и Пенелопа Крус («Ванильное небо»).