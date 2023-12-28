Apple возобновила продажи ранее запрещённых часов Apple Watch

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По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple возобновила продажу ранее запрещённых часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Устройства можно приобрести в некоторых розничных магазинах Apple в США, онлайн-продажи возобновятся 29 декабря.

Запрет снял Апелляционный суд США. Вполне вероятно, что Apple сможет продавать часы большую часть января, а возможно, и дольше, в зависимости от решения суда.

Запрет на продажу действовал с 21 декабря. Его ввела Комиссия по международной торговле (ITC). Причина — нарушение патентов медицинской компании Masimo, связанных с технологией мониторинга кислорода в крови.

У ITC США есть время до 10 января, чтобы аргументировать необходимость немедленного возобновления запрета на продажи. После этого суд вынесет окончательное решение по делу.