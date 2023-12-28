OnePlus представила смартфон Ace 3 с экраном 120 Гц и процессором Snapdragon 8 Gen 2

На этой неделе компания OnePlus представила смартфон Ace 3. Гаджет работает на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Он станет доступен для покупки 4 января 2024 года.

Девайс оснащён 6,78-дюймовым экраном Oriental, который создавался совместными усилиями OnePlus и BOE. Он предложит владельцам устройства картинку с разрешением 1,5K, частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость в 4000 нит.

Также смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5500 мА/ч с поддержкой 100-ваттной зарядки. Гаджет поступит в продажу в трёх конфигурациях: 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Что касается камер, то задняя будет иметь разрешение 50-Мп, а передняя — 16-Мп.

OnePlus Ace 3 будет продаваться в трёх расцветках: Sand Gold (золотой), Star Black (чёрной) и Moonsea Blue (синей). Цена устройства пока не раскрывается.