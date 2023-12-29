Вышел дублированный трейлер фильма «Белая птица: Новое чудо» с Джиллиан Андерсон

Кинокомпания Exponenta Film опубликовала дублированный трейлер драматического фильма «Белая птица: Новое чудо». Главные роли в картине исполнили Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон.

Видео доступно на YouTube-канале Exponenta Film. Права на видео принадлежат Lionsgate Films.

Лента выступит спин-оффом фильма «Чудо». Сюжет расскажет о Джулиане, которого исключили из школы за травлю одноклассника. Бабушка главного героя расскажет ему историю своей молодости, которая проходила в оккупированной нацистскими войсками Франции.

В актёрский состав также вошли Ариелла Глазер, Брайс Гейзар, Ишай Голан и другие. Режиссёром картины выступил Марк Форстер («Война миров Z», «Мой ужасный сосед»), а сценаристами — Дэвид Хоберман и Тодд Либерман.

Премьера «Белой птицы: Нового чуда» в российском прокате состоится 18 января 2024 года.