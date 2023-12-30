Умер Том Уилкинсон, звезда «Вечного сияния чистого разума» и «Рок-н-рольщика»

30 декабря стало известно о смерти знаменитого британского актёра Томаса Джеффри Уилкинсона. Об этом сообщила семья артиста, отмечая, что в этот момент с ним была его жена и другие близкие родственники. Томасу Уилкинсону было 75 лет.

Семья Тома Уилкинсона с большой печалью сообщает, что он скоропостижно скончался у себя дома 30 декабря. С ним были жена и его семья.

Том Уилкинсон начал свою карьеру в кино в середине 1970-х, в основном перевоплощаясь в эмоционально подавленных персонажей. Широкую известность британец обрёл после выхода фильма «Мужской стриптиз» в 1997 году, после чего актёра стали приглашать большие кинокомпании на роли комплексных героев.

Российским зрителям Уилкинс больше всего известен по роли доктора Говарда Мерзвяка в «Вечном сиянии чистого разума», злодея Томаса Гриффина в первом «Час пике» и Ленни Коула в «Рок-н-рольщике». За свою карьеру актёр сыграл в более чем 100 проектах и был дважды номинирован на «Оскар» и трижды на «Золотой глобус».