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Умер Том Уилкинсон, звезда «Вечного сияния чистого разума» и «Рок-н-рольщика»

Умер Том Уилкинсон, звезда «Вечного сияния чистого разума» и «Рок-н-рольщика»
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30 декабря стало известно о смерти знаменитого британского актёра Томаса Джеффри Уилкинсона. Об этом сообщила семья артиста, отмечая, что в этот момент с ним была его жена и другие близкие родственники. Томасу Уилкинсону было 75 лет.

Семья Тома Уилкинсона с большой печалью сообщает, что он скоропостижно скончался у себя дома 30 декабря. С ним были жена и его семья.

Том Уилкинсон начал свою карьеру в кино в середине 1970-х, в основном перевоплощаясь в эмоционально подавленных персонажей. Широкую известность британец обрёл после выхода фильма «Мужской стриптиз» в 1997 году, после чего актёра стали приглашать большие кинокомпании на роли комплексных героев.

Российским зрителям Уилкинс больше всего известен по роли доктора Говарда Мерзвяка в «Вечном сиянии чистого разума», злодея Томаса Гриффина в первом «Час пике» и Ленни Коула в «Рок-н-рольщике». За свою карьеру актёр сыграл в более чем 100 проектах и был дважды номинирован на «Оскар» и трижды на «Золотой глобус».

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