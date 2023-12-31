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Авторы «Смуты» показали новый геймплей игры и рассказали о системе маскировки

Авторы «Смуты» показали новый геймплей игры и рассказали о системе маскировки
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Российская студия Cyberia Nova опубликовала новый дневник разработки игры «Смута». В нём продюсер Андрей Белов поделился новыми подробностями проекта, рассказав о системе образов и сюжетных механиках геймплея. По словам разработчика, одежда главного героя сыграет важнейшую роль в проекте — от неё будет зависеть отношения с другими персонажами и исход некоторых ситуаций.

Другим героем ролика выступил историк Клим Жуков, который рассказал об устройстве общества в начале XVII века.

Видео доступно во VK-канале «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Помимо рассказов, авторы показали и небольшие фрагменты геймплея. В них можно увидеть, как главный герой Юрий сражается сразу с несколькими врагами, ходит по открытому миру и разговаривает с другими персонажами. Разработчики ещё раз отметили, что полноценная презентация боевой системы пройдёт в январе.

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.

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