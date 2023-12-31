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Звезда «Оставленных» и «Нокдауна» Пол Джаматти хотел бы сыграть злодея в «Джеймсе Бонде»

Звезда «Оставленных» и «Нокдауна» Пол Джаматти хотел бы сыграть злодея в «Джеймсе Бонде»
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Актёр Пол Джаматти, известный по «Нокдауну», «Иллюзионисту» и недавним «Оставленным», заявил, что хотел бы сыграть злодея в следующем «Джеймсе Бонде». Если продюсеры доверят ему столь важную роль, то он бы сыграл персонажа с сильным акцентом и домашним животным.

Мне бы хотелось какой-нибудь акцент. Определённо нужен акцент. И было бы здорово иметь с собой какое-нибудь животное. Не обязательно кошка, любое животное. Только не попугай или что-нибудь в этом роде. Было бы здорово сыграть персонажа, одетого сразу в несколько шуб.

Тем временем продюсеры Metro-Goldwyn-Mayer продолжают поиски не только злодея, но и актёра на роль Джеймса Бонда. Ранее ходили слухи о том, что компания рассматривает Аарона Тейлор-Джонсона, известного по «Мстителям», боевику «Быстрее пули» и комедии «Пипец». У будущей картины пока нет даже режиссёра.

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