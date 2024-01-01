Сборы «Аквамена 2» превысили $ 250 млн — фильм обошёл провального «Капитана Марвел 2»

По итогам второго уикенда фильм «Аквамен и потерянное царство» заработал в прокате США ещё $ 26,3 млн. Сборы ленты в стране достигли отметки в $ 84,6 млн — это почти в три раза хуже старта первой части в 2018 году.

Общие сборы «Аквамена 2» достигли отметки в $ 258 млн. Картине с Джейсоном Момоа удалось обойти провального «Капитана Марвел 2» — её кассу перестали считать после отметки в $ 205 млн. Совсем скоро кинокомикс обгонит и «Флэша», который закончил свой забег с результатом в $ 270 млн.

Сейчас основную кассу второму «Аквамену» за рубежом делают китайские зрители — лента собрала в стране уже более $ 33 млн. Однако Warner Bros. явно рассчитывала на куда большие цифры: оригинальная картина 2018 года заработала в прокате $ 1,15 млрд, став самым кассовым фильмом киновселенной DC.