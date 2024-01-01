HBO работает сразу над тремя мультсериалами по вселенной «Игры престолов»

Автор цикла «Песнь льда и огня» Джордж Мартин опубликовал большую запись в своём блоге, в которой он рассказал о планах HBO на экранизации его произведений. По словам автора, сейчас холдинг работает сразу над тремя анимационными произведениями по вселенной.

При этом HBO пока не дала зелёный свет на производство полноценных сезонов. Однако здесь Мартин настроен позитивно и ожидает, что компания профинансирует как минимум два проекта.

Так получилось, что у нас с HBO есть свои собственные анимационные проекты, действие которых происходит в мире «Песни льда и пламени». Ни один из них ещё не получил зелёный свет, но мне кажется, что мы приближаемся к следующему шагу с парочкой из них.

В своём блоге Мартин заявил, что одним из мультсериалов станет «Девять путешествий» — труд мейстера Матиса, в котором описываются девять морских экспедиций Корлиса Велариона. Остальные два проекта всё ещё остаются под завесой тайны, и мы вряд ли узнаем детали о них до анонса.