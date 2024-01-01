«Это потрясающе»: Джордж Мартин в восторге от мультсериала «Голубоглазый самурай»

Автор цикла «Песнь льда и огня» Джордж Мартин опубликовал большую запись в своём блоге, в которой поделился своими впечатлениями от мультсериала «Голубоглазый самурай». Шоу вышло на Netflix 3 ноября и стало одним из самых высокооценённых проектов сервиса.

В своём посте писатель заявил, что посмотрел весь сезон за три ночи и уже ждёт продолжения. Писатель восхитился качеством анимации и графики, посоветовав мультсериал всем своим читателям.

Как только мы начали его смотреть, мы не смогли остановиться. Проглотил сезон за три ночи и уже жажду второго сезона. У «Голубоглазого самурая» самый впечатляющий арт, который я когда-либо видел. История тоже потрясающая. Действие фильма происходит в Японии в период Эдо. Он жестокий, сексуальный (а местами более чем немного странный), с потрясающими экшен-сценами, хорошо проработанными персонажами — такими красочными, сложными и настоящими. Даже если вы обычно не смотрите мультфильмы, попробуйте. Это потрясающе.

Мартин также выразил надежду, что грядущие анимационные проекты по «Игре престолов» от HBO будут такого же высочайшего качество, как и «Голубоглазый самурай».