2 января вышел первый трейлер фильма Mickey's Mouse Trap — хоррора про Микки Мауса. В ролике авторы ленты показали кадры из мультфильма «Пароходик Вилли» и завязку истории.

Видео доступно на YouTube-канале Simon Phillips Actor. Права на видео принадлежат Bailey Phillips Production.

Mickey's Mouse Trap станет типичным фильмом в жанре слэшер — маньяк в маске мышонка будет преследовать группу молодых людей и пытаться их убить. Режиссёром картины выступил Джейми Бейли.

Лента сможет выйти благодаря тому, что 1 января версия Микки Мауса из «Пароходика Вилли» стала общественным достоянием. Это значит, что образ культового героя теперь может использовать абсолютно всё человечество без боязни нарушить какое-либо авторское право.

Дата премьеры Mickey's Mouse Trap пока не раскрывается.