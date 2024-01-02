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Журналисты раскрыли характеристики планшета Xiaomi Pad 7 Pro

Журналисты раскрыли характеристики планшета Xiaomi Pad 7 Pro
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Журналисты издания GSMChina раскрыли характеристики планшета Xiaomi Pad 7 Pro. Сообщается, что устройство будет работать на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Фото: Xiaomi/GSMChina

Производитель оснастит гаджет 10-дюймовым экраном с разрешением 2367 х 1480 пикселей и кадровой частотой 144 Гц. Девайс получит операционную систему Android 14.

Ко всему прочему, Xiaomi Pad 7 Pro будет оснащён аккумулятором ёмкостью 10 000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт. Также планшет получит четыре мощных динамика.

Ожидается, что официальная презентация Xiaomi Pad 7 Pro состоится во втором квартале (с апреля по май) 2024 года. В рамках мероприятия компания раскроет цену устройства, дату его выхода и другие подробности.

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