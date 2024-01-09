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Авторы ChatGPT признали, что использовали материалы под авторским правом для создания ИИ

Авторы ChatGPT признали, что использовали материалы под авторским правом для создания ИИ
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Разработчики чат-бота ChatGPT признали, что без обучения нейросети на материалах, защищённых искусственным интеллектом, создать такой инструмент было бы невозможно.

Компания OpenAI отметила, что сейчас почти весь контент кому-то принадлежит, поэтому были вынуждены использовать авторские материалы при разработке.

Поскольку авторское право сегодня распространяется практически на все виды человеческого выражения, включая сообщения в блогах и на форумах, фотографии, фрагменты программного кода и правительственные документы, было бы невозможно обучать ведущие модели ИИ без использования материалов, защищённых авторским правом.

Заявление было сделано в рамках судебного процесса между газетой New York Times и OpenAI. Издание считает, что её контент неправомерно использовали для разработки ИИ.

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