Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Авторы ChatGPT признали, что использовали материалы под авторским правом для создания ИИ

Разработчики чат-бота ChatGPT признали, что без обучения нейросети на материалах, защищённых искусственным интеллектом, создать такой инструмент было бы невозможно.

Компания OpenAI отметила, что сейчас почти весь контент кому-то принадлежит, поэтому были вынуждены использовать авторские материалы при разработке.

Поскольку авторское право сегодня распространяется практически на все виды человеческого выражения, включая сообщения в блогах и на форумах, фотографии, фрагменты программного кода и правительственные документы, было бы невозможно обучать ведущие модели ИИ без использования материалов, защищённых авторским правом.

Заявление было сделано в рамках судебного процесса между газетой New York Times и OpenAI. Издание считает, что её контент неправомерно использовали для разработки ИИ.