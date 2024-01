Для Cult of Lamb 16 января выйдет бесплатное обновление, которое добавит в игру секс

Разработчики роглайт-экшена Cult of Lamb, в котором нужно основать и содержать свой культ, представили бесплатное обновление Sins of the Fleash. Оно станет доступно для загрузки с 16 января.

Теперь ваши поселенцы смогут заниматься сексом: если два члена культа влюбятся друг в друга, они могут найти яйцо. Через определённый срок из него может появиться новый маленький последователь вашей веры.

Помимо этого, в Cult of Lamb появятся новая одежда и оружие, а также новые механики для развития своего поселения и боевых навыков в роглайт-части.

Апдейт Sins of the Fleash стал выполнением обещания, которое разработчики дали игрокам в ноябре. Создатели Cult of Lamb в шутку вызвались добавить в игру секс, если наберут 300 тыс. подписчиков — фанаты справились с задачей всего за пять часов.