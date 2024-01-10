Intel внедрит поддержку функции APO для повышения FPS в играх на чипах 12 и 13 поколений

На проходящей прямо сейчас конференции CES 2024 компания Intel объявила о расширении поддержки функции Application Optimization (APO) на более старые процессоры. Изначально опция работала только с процессорами 14-го поколения, однако в конечном итоге она появится также в 13-й и 12-й линейках чипов.

Функция Application Optimization призвана оптимизировать рабочие нагрузки на основе конкретного используемого программного обеспечения, подключая к работе маломощные энергоэффективные ядра. Речь идёт о теоретическим приросте производительности вплоть до 20-30%, однако сейчас в список поддерживаемых игр входят лишь Rainbow Six Siege и Metro Exodus.

В ближайшее время Intel расширит список как минимум до 16 тайтлов, включая «Стражей Галактики», F1 22, Strange Brigade, World War Z, Dirt 5 и World of Warcraft. Когда именно Application Optimization заработает на процессорах прошлых поколений, в компании не сообщили.