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Режиссёр «Стальной хватки» объяснил, почему решил снять кино про семью реслеров фон Эрихов

Режиссёр «Стальной хватки» объяснил, почему решил снять кино про семью реслеров фон Эрихов
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Уже 11 января в российский прокат выходит спортивная драма «Стальная хватка». Картина расскажет о рестлерской династии фон Эрихов, которая добилась большого успеха в профессиональном реслинге. Правда, членам семейства пришлось сражаться не только на ринге, но и бороться с «проклятием фон Эрихов» за его пределами.

Режиссёр ленты Шон Дуркин рассказал, почему после съёмок психологических триллеров решил взяться за спортивную драму. По его словам, он с детства очень любит реслинг и следил за некоторыми боями членов семьи фон Эрих, поэтому он очень рад, что ему удалось поработать над историей этой бойцовской династии.

В детстве я обожал смотреть бои на ринге, они меня завораживали, но в Англии в 80-90-е годы было не так просто раздобыть информацию о реслинге. Изредка мне иногда удавалось разыскать записи старых боёв на кассетах VHS, а особенно круто было отхватить какой-нибудь тематический журнал вроде Pro Wrestling Illustrated. В одном из его выпусков я наткнулся на сообщение о гибели Керри фон Эриха. Я был на его боях несколько раз и просто фанател от него и его братьев. Когда Керри не стало, моё сердце просто разрывалось от боли. Я не мог себе представить, что испытывают сейчас сами фон Эрихи. И мысли о трагедии этой династии и лежащем на ней «проклятии» не оставляли меня всю жизнь.

«Стальная хватка» уже дебютировала в США, заработав за две недели проката около $ 24 млн. До России лента доберётся 11 января, после чего премьера состоится в Европе, Австралии и Японии.

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