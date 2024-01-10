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Режиссёр «Стальной схватки» рассказал, почему взял на главную роль актёра Зака Эфрона

Режиссёр «Стальной схватки» рассказал, почему взял на главную роль актёра Зака Эфрона
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Уже 11 января в российский прокат выходит спортивная драма «Стальная хватка». Картина расскажет о рестлерской династии фон Эрихов, которая добилась большого успеха в профессиональном реслинге. Правда, членам семейства пришлось сражаться не только на ринге, но и бороться с «проклятием фон Эрихов» за его пределами.

Режиссёр ленты Шон Дуркин рассказал, почему решил взять на главную роль актёра Зака Эфрона, известного в основном по комедийным ролям. Постановщик заявил, что на самом деле артисту подвластны в том числе драматические роли — к тому же у него и Кевина фон Эриха много общего.

Я давний поклонник Зака и комедий с его участием, но мне кажется, ему под силу любой образ, не только комический, но и трагический, как в «Стальной хватке» — человека, которому суждено пережить всех, кого он любил больше всего на свете. У Зака очень доброе и любящее сердце. Я мечтал, чтобы он воплотил в персонаже свои собственные черты: Кевин и Зак во многом похожи, в них обоих столько доброты и любви, чистоты и нежности, тактичности и вдумчивости.

«Стальная хватка» уже дебютировала в США, заработав за две недели проката около $ 24 млн. До России лента доберётся 11 января, после чего премьера состоится в Европе, Австралии и Японии.

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