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Samsung представила сгибаемый в обе стороны смартфон Flex In & Out Flip

Samsung представила сгибаемый в обе стороны смартфон Flex In & Out Flip
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Южнокорейская компания Samsung представила смартфон Flex In & Out Flip, главной особенностью которого стал сгибаемый в обе стороны дисплей. Это концептуальный гаджет, который призван продемонстрировать возможности подобного гаджета, отметили в корпорации.

Видео доступно на YouTube-канале CNET. Права на видео принадлежат CNET.

Так, по своему формату Flex In & Out Flip напоминает смартфоны из линейки Galaxy Z Flip. Однако концепт способен раскладываться на 360 градусов, и им можно пользоваться даже в сложенном режиме. Дело в том, что в этом формате сложенная часть устройства не заслоняет камеру, поэтому у гаджета остаётся небольшая часть рабочего дисплея с панелью инструментов и виджетами.

Samsung не назвала даже примерную дату выхода гаджета. Сейчас компания тестирует концепт в том числе в экстремальных условиях и подбирает наиболее подходящий форм-фактор для будущего устройства.

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