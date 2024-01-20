Опубликованы новые отрывки из фильма «Мадам Паутина»

Компания Sony опубликовала промо-ролик, посвящённый фильму «Мадам Паутина». В нём показали много новых кадров и небольшое интервью с Дакотой Джонсон, которая рассказывает о своей героине.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Напомним, лента расскажет про Кассандру Уэбб — девушку, которая работает фельдшером на Манхэттене и обладает способностями ясновидящей. Героиня узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя девушками-пауками, которые столкнутся с сильным врагом.

Сценаристами картины выступили Мэтт Сазама, Берк Шарплесс, Клэр Паркер и С.Дж. Кларксон — они работали над сюжетом провального «Морбиуса». Кресло режиссёра заняла Эс Джей Кларксон («Тост»).

Мировая премьера фильма «Мадам Паутина» состоится 14 февраля.