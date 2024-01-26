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В Южной Корее сняли ремейк «Мажора» — российского детективного сериала

В Южной Корее сняли ремейк «Мажора» — российского детективного сериала
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Издание «Ведомости» сообщило, что в Южной Корее сняли ремейк «Мажора» — российского детективного сериала. Проект получил название Flex X Cop. Главные роли в шоу исполнили Ан Бо-хен («Потомки солнца») и Пак Чи-хен («Клетки Ю-ми»).

Как и оригинальный сериал, корейская адаптация рассказывает о сыне богатого человека, который начинает распутывать преступления, используя свои деньги и связи, параллельно начиная романтические отношения со своей начальницей.

Руководитель производственной компании Big Ocean ENM Инсу Шин поделился, что в российском «Мажоре» есть интригующая концепция, которую легко адаптировать. Однако глава отметил, что сюжет корейской версии был немного изменён из-за различий в работе правоохранительных органов двух стран.

Премьера Flex X Cop состоится в стриминговом сервисе Disney+. Дата выхода пока не раскрывается.

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