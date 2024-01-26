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Вышел трейлер боевика Monkey Man со звездой «Миллионера из трущоб»

Вышел трейлер боевика Monkey Man со звездой «Миллионера из трущоб»
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Компания Universal Pictures опубликовала полноценный трейлер боевика Monkey Man («Человек-обезьяна») в стиле «Джона Уика». Главную роль в картине исполнил Дев Патель («Отель Мумбаи: Противостояние», «Миллионер из трущоб»).

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Согласно сюжету, в детстве главного героя его маму убивают преступники. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов.

Также в актёрский состав вошли Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Брахим Чаб, Адити Калкунте и другие. Режиссёром фильма выступил сам Дев Патель.

Премьера Monkey Man в мировом прокате состоится 5 апреля. Выйдет ли картина в кинотеатрах России, пока неизвестно.

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