Зендея готова сняться в «Дюне 3»

Недавно Зендея и другие актёры «Дюны 2» приняли участие в шоу от компании Fandango. В рамках передачи актриса призналась, что готова сняться в третьей части кинофраншизы.

Видео доступно на YouTube-канале Fandango. Права на видео принадлежат Fandango.

Он во многих отношениях перфекционист [Дени Вильнёв], поэтому и не хочет делиться подробностями, пока работа ещё идёт. За это я его уважаю и жду, когда он будет готов.

В начале прошлого декабря Вильнёв заявил, что уже приступил к работе над сценарием «Дюны 3». Напомним, ранее постановщик говорил, что его мечта — снять трилогию. Тогда он поделился, что если и приступит к работе над триквелом, то картина будет основана на сюжете книги Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».

Премьера фильма «Дюна 2» состоится 1 марта.