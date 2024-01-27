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На премии «Сатурн» появится премия Лэнса Реддика — первым лауреатом станет Киану Ривз

На премии «Сатурн» появится премия Лэнса Реддика — первым лауреатом станет Киану Ривз
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Организаторы премии «Сатурн» объявили, что на мероприятии появится новая награда под названием «Наследие». Она посвящена покойному Лэнсу Реддику — её первым лауреатом станет друг и коллега актёра Киану Ривз.

Данная награда символизирует и восхваляет не только талант человека, но и его характер. Её будут получать те, кого можно назвать «послами доброй воли» в киноиндустрии. Киану сделал много чего. Начиная жанрами научной фантастики (трилогия «Матрица») и фэнтези («Невероятные приключения Билла и Теда», «Константин»), заканчивая хоррорами («Дракула», «Адвокат дьявола»).

Лэнс Реддик скончался в марте прошлого года — ему было 60 лет. Из его последних работ можно отметить роль консьержа в «Джоне Уике», коммандира Завала в Destiny и Destiny 2, Сайленса в Horizon Zero Dawn, а также Мартина Хэтча в Quantum Break.

Премия «Сатурн» пройдёт 5 февраля в 3:00 по московскому времени.

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