Мартин Скорсезе ответил на критику большой продолжительности «Убийц цветочной луны»

Недавно режиссёр Мартин Скорсезе дал большое интервью журналистам издания Variety. В ходе разговора постановщик ответил на критику трёхчасового хронометража фильма «Убийцы цветочной луны».

Фильм не может понравиться всем людям сразу. Я не знаю, будет ли он принят повсеместно. Данная картина показалась мне правильной [с точки зрения продолжительности], и я почувствовал это, пока смотрел её.

Сюжет «Убийц цветочной луны» разворачивается в 1920-х годах и крутится вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Мировая премьера ленты состоялась 20 октября прошлого года. За время проката фильм заработал $ 156 млн при бюджете в $ 200 млн.