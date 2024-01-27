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«Холоп 2» заработал в России больше «Аватара» Джеймса Кэмерона

«Холоп 2» заработал в России больше «Аватара» Джеймса Кэмерона
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Согласно данным «Фонда кино», комедия «Холоп 2» заработала в российском прокате почти 3,54 млрд рублей. Такого результат хватило, чтобы обогнать по сборам «Аватара» Джеймса Кэмерона — он собрал 3,516 млрд рублей.

Премьера научно-фантастической картины в России состоялась в 2009 году. Отмечается, что в опережении фильма Кэмерона помогла инфляция: с того времени цены на билеты в кино выросли на 50%.

Фото: «Фонд кино»

Несмотря на это, по общему числу зрителей «Аватар» до сих пор находится впереди «Холопа 2»: российскую комедию посмотрели 8,96 млн человек, а фильм голливудского режиссёра — 13,46 млн.

Теперь картина Клима Шипенко занимает второе место по кассовым сборам за всю историю российского проката. Пальму лидерство по этому показателю удерживает «Чебурашка» со сборами в 6,7 млрд рублей.

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Сборы комедии «Холоп 2» уже превысили 3,5 млрд рублей
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