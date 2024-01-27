«На шаг ближе к осуществлению мечты»: Генри Кавилл — об экранизации Warhammer 40,000

В середине декабря Amazon и Games Workshop заявили, что уже начали работу над экранизацией Warhammer 40,000. Компании готовят команду неких «элитных сценаристов», которые смогут адаптировать историю как проект на большие экраны.

На днях Генри Кавилл, продюсер будущей адаптации, которому также предрекают в ней главную роль, прокомментировал работу над проектом. По его словам, раннее производство уже началось. Также он вновь рассказал о своей большой любви к Warhammer 40,000.

Происходят большие события, и мы все в предвкушении. Я люблю Warhammer с детства, поэтому для меня это особенный момент. Возможность руководить кинематографической вселенной с момента её зарождения — это большая честь и ответственность. Я очень благодарен Vertigo, Amazon и Games Workshop за то, что они сделали это возможным. Я на шаг ближе к осуществлению мечты всей жизни.

У экранизации Warhammer 40,000 пока нет даже приблизительной даты выхода. Будет ли это фильм или сериал, также неизвестно.