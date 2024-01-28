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Сайт крупнейшей сети кинотеатров АМС упал из-за старта продаж билетов на «Дюну 2»

Сайт крупнейшей сети кинотеатров АМС упал из-за старта продаж билетов на «Дюну 2»
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26 января стартовали продажи билетов на фильм «Дюна 2». Однако спрос на них оказался настолько большой, что сайт и приложение крупнейшей сети кинотеатров АМС упали из-за наплыва пользователей. О сбоях стало известно благодаря данным сервиса Down Detector.

Сюжет продолжения «Дюны» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Итоговая продолжительность ленты составит 165 минут — 2 часа 45 минут.

Аналитики предрекают, что вторая часть «Дюны» Дени Вильнёва может собрать $ 100 млн только в первый уикенд. В 2021 году «Дюна» заработала $ 41 млн за свой дебютный уикенд, и это несмотря на гибридный релиз в кинотеатрах и на сервисе HBO Max.

Мировая премьера фильма состоится 1 марта.

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