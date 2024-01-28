Дакота Джонсон сомневается в успехе «Мадам Паутины» из-за чрезмерного количества графики

Недавно актриса Дакота Джонсон дала интервью журналистам издания Entertainment Weekly. В ходе разговора с прессой она поделилась, что сомневается в успехе «Мадам Паутины» из-за чрезмерного количества компьютерной графики.

Я никогда не снималась в фильме, в котором ты находишься на фоне синего экрана, происходят фальшивые взрывы и кто-то говорит: «Взрыв!» И ты ведёшь себя так, будто взрыв действительно произошёл. Не знаю, насколько это вообще будет хорошо выглядеть.

Лента расскажет про героиню Кассандру Уэбб — девушку, которая работает фельдшером на Манхэттене и обладает способностями ясновидящей. Кассандра узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя девушками-пауками, которые столкнутся с сильным врагом.

Премьера «Мадам Паутины» во всём мире состоится 14 февраля.