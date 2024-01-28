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Состав Team Spirit по Dota 2 повторил два мировых рекорда — команда не проигрывает с июля

Состав Team Spirit по Dota 2 повторил два мировых рекорда — команда не проигрывает с июля
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Вчера вечером команда Team Spirit уверенно выиграла квалификацию на глобальный турнир ESL One Birmingham 2024 с призовым фондом $ 1 млн. В ходе отбора команда Ярослава Miposhka Найдёнова одержала три победы в трёх матчах.

Таким образом, победная серия «драконов» составляет уже 20 матчей подряд. На про-сцене Dota 2 такого добивались всего два коллектива — Evil Geniuses и Team Secret.

Кроме того, Team Spirit продолжает свою беспроигрышную серию: в последний раз наша команда уступила Quest Esports в групповой стадии Riyadh Masters 2023 в июле, но затем выиграла тот турнир. 30 матчей без поражений — это повторение рекорда американской Quincy Crew.

Побить оба рекорда «драконы» смогут уже 4 февраля, если в дебютном матче BetBoom Dacha Dubai 2024 обыграют американскую nouns.

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