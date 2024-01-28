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Опубликован стильный постер боевика Monkey Man со звездой «Миллионера из трущоб»

Опубликован стильный постер боевика Monkey Man со звездой «Миллионера из трущоб»
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Компания Universal Pictures опубликовала постер Monkey Man («Человек-обезьяна») с Девом Пателем в главной роли. Зрителям актёр наиболее известен по роли Джамаля Малика в «Миллионере из трущоб» и Арджуна в «Отеле Мумбаи: Противостояние».

Согласно синопсису в детстве главного героя его маму убивают преступники. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов.

Ко всему прочему, в актёрский состав вошли Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Брахим Чаб, Адити Калкунте и другие. Кресло режиссёра занял сам Дев Патель.

Monkey Man выйдет в мировом прокате 5 апреля. О премьере в кинотеатрах России пока ничего неизвестно.

Постер

Фото: UNIVERSAL PICTURES

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