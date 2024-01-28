Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мэттью Макконахи сыграет в новом фильме режиссёра «Джейсона Борна»

Мэттью Макконахи сыграет в новом фильме режиссёра «Джейсона Борна»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Мэттью Макконахи («Интерстеллар», «Джентльмены») сыграет в новом фильме режиссёра «Джейсона Борна» Пола Гринграсса. Будущая картина постановщика получила название «Потерянный автобус».

Сюжет ленты будет основа на реальной истории, произошедшей в 2018 году во время самого разрушительного лесного пожара в истории Калифорнии. Тогда водитель школьного автобуса Кевина Маккей и учительница Мэри Людвиг героически спасли 22 ребёнка, сумев вывезти их из горящего города Парадайс — бедствие разрушило большую его часть и унесло жизни 85 человек.

Исполнительными продюсерами выступят Джонсон и Эми Лорд. Сценарий для картины написал Брэд Ингелсби («Мейр из Исттауна»).

Премьера «Потерянного автобуса» состоится в стриминговом сервисе Apple TV+. Дата выхода пока не раскрывается.

Материалы по теме
Видео
Мэттью Макконахи представил Exodus — научно-фантастический экшен от авторов Mass Effect
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android