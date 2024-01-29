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Во время съёмок сцены секса в «Оппенгеймере» у оператора сломалась камера

Во время съёмок сцены секса в «Оппенгеймере» у оператора сломалась камера
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Флоренс Пью в недавнем интервью рассказала о курьёзном случае на съёмках фильма «Оппенгеймер». Если конкретно, то речь про интимную сцену между её героиней, Джин Тэтлок, и Киллианом Мёрфи, сыгравшем Роберта Оппенгеймера.

Как оказалось, во время съёмок у оператора сломалась камера. В тот момент оба актёра были обнажены, что вызвало у них неловкость.

В середине нашей сексуальной сцены сломалась камера. Мало кто об этом знает, но это случилось!.. Наша камера сломалась, когда мы оба были голыми! И, знаете, поломалась она не очень вовремя.

Чтобы как-то разрядить обстановку, Пью вывела ситуацию в юмор и начала разговаривать с оператором и выяснять, что именно случилось. Режиссёр Кристофер Нолан в этот момент хотел поскорее заменить нерабочее оборудование, чтобы продолжить съёмки.

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