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Фильм «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом первым в 2024 году собрал $ 100 млн

Фильм «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом первым в 2024 году собрал $ 100 млн
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Фильм «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом достиг важной отметки. Кассовые сборы ленты превысили $ 100 млн при бюджете в $ 40 млн. Более того, картина стала первой в 2024 году, собравшей $ 100 млн.

Более $ 61 млн боевик собрал в международном прокате, а $ 42 млн пришлись на прокат в США. Данные можно увидеть на сайте Box Office Mojo, который собирает информацию о фильмах и их прокате.

Фото: Box Office Mojo

Боевик рассказывает об одержимом местью одиночке и бывшем оперативнике из засекреченной организации под кодовым названием «Пчеловоды». Оперативника играет Стэйтем. Режиссёром ленты выступил Дэвид Эйр («Отряд самоубийц», «Ярость» и «Форсаж»).

Премьера «Пчеловода» в мировом прокате состоялась 12 января. В России ленту крутят с 18-го числа.

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