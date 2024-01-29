Главную песню к фильму «Онегин» написал Леонид Агутин

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Кинокомпания «Атмосфера кино» сообщила, что советский и российский певец Леонид Агутин написал для ленты «Онегин» с Виктором Добронравовым заглавную песню.

По словам режиссёра ленты Сарика Андреасяна, Агутин написал песню буквально за неделю.

Нам очень повезло, что Леонид выбрал нас. Мы ему показали фильм, и буквально за несколько недель он написал нам песню, невероятный хит, потому что вдохновился нашим кино. Мы очень рады, что нам так повезло и что Леонид теперь имеет отношение к этой картине.

Фото со съёмок с Агутиным

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино»

«Онегин» расскажет историю о скучающем аристократе, занимающемся самокопанием и за любовью к себе вовремя не разглядевшем настоящую любовь. Режиссёром картины выступает Сарик Андреасян. Сценарий написал Алексей Гравицкий, работавший над картиной «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

Премьера фильма «Онегин» запланирована на 7 марта 2024 года. Прокатчиком ленты выступит компания «Атмосфера кино».