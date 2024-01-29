Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

Компания Sony Pictures представила официальный трейлер предстоящего фантастического фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас».

Ролик длится 2,5 минуты и показывает различные сцены, в том числе сражения с монстрами, город во время катастрофы и всех основных персонажей команды.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

«Леденящий ужас» станет пятым фильмом по франшизе — и первым, созданным без участия Айвана Райтмана, погибшего два года назад. По сюжету охотникам будет противостоять новый монстр, который может превратить всю планету в ледяной шар.

Премьера ленты в кино состоится 22 марта. В России официального проката не планируется.