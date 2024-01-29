88-летний Ален Делон больше не может распоряжаться своей недвижимостью — решение суда

Французский суд ограничил в правах легендарного актёра Алена Делона — к примеру, он не сможет распоряжаться недвижимостью, в том числе продавать своё имущество. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Такое решение принято после обращения адвокатов Делона и его дочери Анушки, которая настаивала на осмотре Алена швейцарскими врачами. При этом актёр сможет самостоятельно совершать многие действия, кроме самых важных — а с недвижимостью и другими деталями будет помогать специальный человек, имя которого не раскрывается.

Ранее сыновья 88-летнего Алена Делона пытались через суд установить опеку над отцом и настаивали, что актёр должен лечиться не в Швейцарии, а во Франции. Дочь легенды в ответ указывает, что они просто хотят таким образом получить контроль над компаниями Делона.