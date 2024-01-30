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Сидни Суини рассказала о самой отвратительной сцене, в которой она снималась

Сидни Суини рассказала о самой отвратительной сцене, в которой она снималась
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Актриса Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория», в свежем интервью на шоу Hot Ones Шона Эванса рассказала о съёмках одной сцены для проекта, которая стала самой омерзительной для девушки.

Речь про фрагмент, когда героиню Суини тошнит. По словам актрисы, обычно, чтобы показать рвоту в сцене, актёрам дают смесь из каши, воды и молока, однако создатель «Эйфории» Сэм Левинсон захотел пойти дальше. Чтобы тошнота выглядела более правдоподобно, к Суини примотали трубку скотчем и провели насос. Через эту трубку в рот Сидни закачали слюну лошади, которую актриса должна была выплюнуть.

Им пришлось найти насос, а к моему телу скотчем примотали трубку, потом компьютерной графикой её стерли. В неё закачали лошадиную слюну прямо мне в рот. Это было самое отвратительное, что я когда‑либо делала

Пл словам Суини, она не понимала, зачем нужно было настолько много лошадиной слюны, поскольку в кадре и без этого всё смотрелось отлично.

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